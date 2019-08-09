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18:27, 9 августа 2019 227
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В Туле ищут очевидцев смертельной аварии, произошедшей на въезде в город

В Туле ищут очевидцев смертельной аварии, произошедшей на въезде в город

В Туле ищут очевидцев аварии, произошедшей на въезде в город 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

ДТП произошло в 22-15 на 37 километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области. Неустановленный водитель, управляя автомобилем, сбил пешехода — мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда экипажа скорой помощи.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону: +7-4875-15-54-56; +7-4872-32-45-00.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02.

Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району: +7-4875-15-54-56.


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