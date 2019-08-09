В Тамбове начался рок-фестиваль «Чернозем». Программа

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В Тамбове начался рок-фестиваль «Чернозем». Об этом сообщил
С 9 по 11 августа на «Черноземе» выступят 18 известных российских рок-групп и исполнителей.
Официальная цифра любителей рока, которые приехали на фестиваль со всей страны — 37 тысяч.
По данным агентства ТурСтат, в 2018 и 2019 году «Чернозем» вошел в десятку лучших опен-эйр фестивалей в России.
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