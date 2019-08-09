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10:53, 9 августа 2019 112
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В Шлаковом отключили холодную воду. Адреса

В Шлаковом отключили холодную воду. Адреса

Утром в пятницу, 9 августа, в поселке Шлаковый отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Пугачева, дома 7, 7-а, 3;
  • 1-й проезд Ломоносова, дома 20/9, 18, 16;
  • улица Матросова, дома 13/9, 17;
  • улица Чайкиной, дома 3, 5, 13;
  • улица Разина, дома 1/7, 3, 5, 7/12, 11, 13, 2, 8, 10;
  • улица Ломоносова, дом ½.

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