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17:08, 9 августа 2019 121
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Три столкнувшихся грузовика перекрыли Южный обход во Владимире

Три столкнувшихся грузовика перекрыли Южный обход во Владимире

Три столкнувшихся грузовика перекрыли Южный обход во Владимире. Об этом сообщил интернет-портал «Зебра-ТВ».

Утром 9 августа, около 05:20, на трассе М-7 «Волга» на Южном обходе города Владимира в районе деревни Бухолово столкнулись три грузовых автомобиля. Движение на этом участке трассы на некоторое время перекрыли.

Как сообщили в управлении ГИБДД Владимирской области, утром на объездной дороге друг за другом произошли две аварии.

Сначала водитель грузовика «ГАЗон Некст» не справился с управлением и врезался в фуру Scania, которую припарковали на обочине дороги. А затем столкнувшиеся грузовики и прибывшую на место аварии скорую зацепила фура Mercedes.

В аварии никто не пострадал.

фото группы «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?»


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