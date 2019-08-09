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Три столкнувшихся грузовика перекрыли Южный обход во Владимире. Об этом сообщил интернет-портал «
Утром 9 августа, около 05:20, на трассе М-7 «Волга» на Южном обходе города Владимира в районе деревни Бухолово столкнулись три грузовых автомобиля. Движение на этом участке трассы на некоторое время перекрыли.
Как сообщили в управлении ГИБДД Владимирской области, утром на объездной дороге друг за другом произошли две аварии.
Сначала водитель грузовика «ГАЗон Некст» не справился с управлением и врезался в фуру Scania, которую припарковали на обочине дороги. А затем столкнувшиеся грузовики и прибывшую на место аварии скорую зацепила фура Mercedes.
В аварии никто не пострадал.
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