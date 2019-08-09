«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник» (СП), чтобы внедрять современные цифровые технологии в российских школах.
«Уставный капитал СП распределили в равных долях. „Дневник.ру“ вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что на базе имеющейся у «Дневник.ру» цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.
Справка
ООО «Дневник.ру» — российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разработчик цифровой образовательной платформы и других решений для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной власти.
Платформа «Дневник.ру» предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В системе зарегистрировано свыше 800 тыс преподавателей, 7,7 млн учащихся, 4 млн родителей из всех регионов России.
«Дневник.ру» входит в список
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