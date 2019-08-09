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10:34, 9 августа 2019 134
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«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник» (СП), чтобы внедрять современные цифровые технологии в российских школах.

«Уставный капитал СП распределили в равных долях. „Дневник.ру“ вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что на базе имеющейся у «Дневник.ру» цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.

Справка

ООО «Дневник.ру» — российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разработчик цифровой образовательной платформы и других решений для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной власти.

Платформа «Дневник.ру» предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В системе зарегистрировано свыше 800 тыс преподавателей, 7,7 млн учащихся, 4 млн родителей из всех регионов России.

«Дневник.ру» входит в список наиболее инновационных компаний мира 2014 по версии Всемирного экономического форума. Партнер государства на рынке информатизации образовательного сектора России с 2009 года.


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