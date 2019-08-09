Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:08, 9 августа 2019 183
 0    0

Полиция присоединилась к поискам пропавшего рязанского подростка

Полиция присоединилась к поискам пропавшего рязанского подростка

Полиция присоединилась к поискам пропавшего 14-летнего Геннадия Войцеховского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

5 августа 2019 года рязанец вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров; волосы: короткие, светло-русые; телосложение: нормальное; глаза: серые.

Особые приметы: вертикальный шрам посередине подбородка. Был одет: черная толстовка с капюшоном, синяя майка, светло-синие потертые джинсы, черные кроссовки.

Всем, кто что-то знает о о местонахождении или судьбе разыскиваемого, попросили обратиться в полицию по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
19 часов назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 338
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 466
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 405
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 15 028
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 14 801
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум