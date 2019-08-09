Полиция присоединилась к поискам пропавшего рязанского подростка

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Полиция присоединилась к поискам
5 августа 2019 года рязанец вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 сантиметров; волосы: короткие, светло-русые; телосложение: нормальное; глаза: серые.
Особые приметы: вертикальный шрам посередине подбородка. Был одет: черная толстовка с капюшоном, синяя майка, светло-синие потертые джинсы, черные кроссовки.
Всем, кто что-то знает о о местонахождении или судьбе разыскиваемого, попросили обратиться в полицию по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов).
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