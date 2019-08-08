Во Владимирской области женщина заказала убийство новой девушки бывшего возлюбленного

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Во Владимирской области задержали женщину, которая пыталась организовать заказное убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
39-летняя женщина на почве ревности хотела организовать убийство новой избранницы своего бывшего возлюбленного.
Правоохранители узнали об этом и отправили в качестве «исполнителя» убийства одного из оперативных сотрудников.
В момент встречи с подозреваемой ей показали фотографии якобы убитой жертвы. Женщина передала «исполнителю» вознаграждение в сумме 180 000 рублей.
Ее задержала полиция.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.
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