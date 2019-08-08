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10:04, 8 августа 2019 85
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Во Владимирской области женщина заказала убийство новой девушки бывшего возлюбленного

Во Владимирской области женщина заказала убийство новой девушки бывшего возлюбленного

Во Владимирской области задержали женщину, которая пыталась организовать заказное убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

39-летняя женщина на почве ревности хотела организовать убийство новой избранницы своего бывшего возлюбленного.

Правоохранители узнали об этом и отправили в качестве «исполнителя» убийства одного из оперативных сотрудников.

В момент встречи с подозреваемой ей показали фотографии якобы убитой жертвы. Женщина передала «исполнителю» вознаграждение в сумме 180 000 рублей.

Ее задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.


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