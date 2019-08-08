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16:27, 8 августа 2019 57
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В Рязани выставят монеты Юлия Цезаря, Клеопатры и Александра Македонского

В Рязани выставят монеты Юлия Цезаря, Клеопатры и Александра Македонского

Фото: Pixabay.com

В Рязани выставят монеты времен Юлия Цезаря, Клеопатры, Александра Македонского, Константина Великого и Юлиана Отступника. Частную коллекцию привезут в Музей книги областной библиотеки имени Горького (третий этаж первого корпуса) в рамках второго форума дрревних городов.

Ээкспонаты для выставки предоставил Михаи Российский, дипломат, начальник Отдела документальных публикаций Историко-документального департамента МИД. Также рязанцы увидят предметы античного быта и отдельные произведения древнеримского и византийского ремесла, которые собрал испанец Эрминио Рекехо.

Выставку откроют 15 августа в 10:00.


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