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17:51, 8 августа 2019 97
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Любимов потерял 24 позиции в медиарейтинге губернаторов

Любимов потерял 24 позиции в медиарейтинге губернаторов

Николай Любимов потерял 24 позиций в медиарейтинге губернаторов. По итогам июля глава рязанского региона занял 71 место из 85 в списке, составленном «Медиалогией».

Среди 18 глав ЦФО Любимов опустился на 14 место.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 51 тысяча СМИ.


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