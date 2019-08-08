Калужская область поучаствует в конкурсе на лучшие туристические направления

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Фото: Ru.wikipedia.org
Калужская область представлена в конкурсе на лучшие туристические направления журнала National Geographic Traveler. Об этом сообщил официальный
Голосование за лучшие направления проходит на
Калужская область представлена в номинации «Российский экскурсионный отдых».
Проголосовать может любой человек в возрасте от 18 лет.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте с помощью соцсетей: VK или Facebook.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».