В Рязани подросток отобрал у 94-летней пенсионерки сумку с продуктами и деньги

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В Рязани подросток ограбил 94-летнюю пенсионерку. Злоумышленник напал на женщину около ее дома на улице Зубковой, сообщила
Пострадавшая рассказали полицейским, что неизвестный вырвал у нее сумку с продуктами и 1 200 рублями и убежал.
Оперативники опросили пострадавшую, местных жителей и установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Похищенные деньги он потратил за час.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.
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