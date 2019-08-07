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12:07, 7 августа 2019 266
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В Рязани подросток отобрал у 94-летней пенсионерки сумку с продуктами и деньги

В Рязани подросток отобрал у 94-летней пенсионерки сумку с продуктами и деньги

В Рязани подросток ограбил 94-летнюю пенсионерку. Злоумышленник напал на женщину около ее дома на улице Зубковой, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая рассказали полицейским, что неизвестный вырвал у нее сумку с продуктами и 1 200 рублями и убежал.

Оперативники опросили пострадавшую, местных жителей и установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Похищенные деньги он потратил за час.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.


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