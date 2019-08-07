В Москве полисы ОСАГО начали проверять с помощью камер

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Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начали в тестовом режиме проверять полисы ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом пишет «
Как отметило издание, таким способом нарушителей пока не штрафовать не будут. ГИБДД отправит водителям письма с рекомендацией купить полис.
По завершении тестирования нарушителям придет штраф 800 рублей.
В случае, если допущена ошибка, предлагается позвонить на горячую линию РСА.
По алгоритму камеры в Москве фиксируют около 50 млн проездов всех автомобилей. ЦОДД направляет в ГИБДД данные о всех уникальных проездах, где информация дополняется сведениями о номере кузова, шасси, VIN, другими данными и переправляет этот массив в РСА.
Последняя организация формирует перечень автовладельцев, у которых нет полиса. Этот список возвращают в ГИБДД.
Первые письма уже отправили 5,5 тысячи автовладельцев. Отсутствие у них полиса было выявлено еще 21 мая.
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