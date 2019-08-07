Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:39, 7 августа 2019 300
 0    0

В Москве полисы ОСАГО начали проверять с помощью камер

В Москве полисы ОСАГО начали проверять с помощью камер

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начали в тестовом режиме проверять полисы ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отметило издание, таким способом нарушителей пока не штрафовать не будут. ГИБДД отправит водителям письма с рекомендацией купить полис.

По завершении тестирования нарушителям придет штраф 800 рублей.

В случае, если допущена ошибка, предлагается позвонить на горячую линию РСА.

По алгоритму камеры в Москве фиксируют около 50 млн проездов всех автомобилей. ЦОДД направляет в ГИБДД данные о всех уникальных проездах, где информация дополняется сведениями о номере кузова, шасси, VIN, другими данными и переправляет этот массив в РСА.

Последняя организация формирует перечень автовладельцев, у которых нет полиса. Этот список возвращают в ГИБДД.

Первые письма уже отправили 5,5 тысячи автовладельцев. Отсутствие у них полиса было выявлено еще 21 мая.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 1

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 145
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 262
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 200
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 975
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 622
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум