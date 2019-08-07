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Фото: Издательство «Пресса»
В Михайловском районе ветеран Николай Фокин отметил 100-летие. Об этом
Мужчина служил в танковых войсках, во время Великой Отечественной войны его трижды ранили.
«Тут в местном лесничестве был бухгалтером, руководителем местного сельхозпредприятия, потом — лесником, а на пенсии — мастером цеха в лесничестве, лет 16-17 после выхода на пенсию трудился», — рассказал сын фронтовика Евгений о жизни отца после войны.
У Николая Фокина двое сыновей.
Юбиляр отметил, что «всегда жил в труде» и был нужен людям.
«Жизнь, она у всех хорошая, если работаешь, а не работаешь — она плохая, — считает мужчина. — Сто лет исполнилось и ничего, живу, двигаюсь. Вот, последний год тяжело передвигаться стало, а до этого и ходил хорошо, и домашние дела выполнял».
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