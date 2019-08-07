RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Махачкале появились «штрафстоянки» для коров. Гуляющих по улицам животных будут отлавливать и отправлять на территорию унитарного предприятия «Питомец», передает
За доставку коровы ее хозяевам придется заплатить 2 467 рублей, а за сутки содержания — 1 628 рублей.
По данным администрации, за последнюю неделю на улицах города у контейнеров с мусором отловили почти два десятка коров. В мэрии отметили, что животные становятся причиной ДТП на федеральной трассе и ухудшают санитарное состояние Махачкалы.
«Первые оплаты за свое безответственное отношение к скотине их хозяева уже произвели», — отметили в мэрии.
Напомним, в начале июля в Магадане ввели штраф за
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спас-Клепиках из-за хлорирования на всех улицах отключат воду
|
cледующая новость →Вжух и… Рязанский «обочечник» застрял между столбом и отбойником
Знакомимся с кандидатами!