В четверг в Рязанской области потеплеет до +27 градусов. Прогноз погоды

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В четверг, 8 августа, в Рязанской области потеплеет до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Небольшой дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами при грозе порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов; днем +22, +27 градусов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.