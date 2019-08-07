Стало известно, кто выступит для калужан на Дне города

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31 августа, в День города, для калужан споет Екатерина Иванчикова, вокалистка белорусско-российской инди-поп-группы Iowa. Об этом сообщила
Справка
Группа Iowa была создана в 2008 году в Могилеве. Среди самых известных песен Iowa — «Улыбайся», «Мама», «Ищу мужа», «Маршрутка», «Весна», «Простая песня». Екатерина Иванчикова была участницей проекта СТВ «Звездный дилижанс», в 2008 году она пела в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк», а в 2017-м вместе с фронтменом американской рок-группы System of a Down Сержем Танкяном снялась в клипе на песню «Прекрасный день, чтобы умереть» (A Fine Morning To Die), которая стала саундтреком фильма «Легенда о Коловрате».
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