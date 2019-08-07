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Рязанец отсудил у изготовителя телевизора больше 80 тысяч. Об этом сообщил
В начале ноября 2017 года истец купил в магазине телевизор. Во время эксплуатации пользователь нашел недостатки в виде отслоения внешнего слоя экрана телевизора. Рязанец обратился в сервисный центр с целью гарантийного ремонта. В апреле того же года телевизор передали представителю сервисного центра. Там устройство находилось до апреля 2018 года.
В марте истец направил в адрес изготовителя ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» претензию, чтобы ему вернулись уплаченные за телевизор деньги. Ответчик отказал в удовлетворении требований.
Пользователь не согласился с результатами диагностики и в апреле 2018 года обратился за независимой экспертизой.
Согласно ее заключению, в устройстве нашли производственные дефекты, которые образовались из-за нарушения технологического режима изготовления изделия.
Истец обратился в суд, так как посчитал, что ответчик нарушил его права в качестве потребителя, продав телевизор с существенными недостатками.
Суд провел экспертизу, в результате которой выяснилось, что причиной неисправности телевизора является производственный дефект в виде изгиба металлической рамки подложки, вследствие чего образовались трещины матрицы. Она находится в неисправном состоянии.
Суд удовлетворил требования истца и вынес решение о взыскании с ответчика 83 тысяч 327 рублей.
Последний не согласился с решением и подал жалобу. Решение оставили без изменения, жалобу не удовлетворили.
Решение вступило в законную силу.
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