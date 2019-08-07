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9:32, 7 августа 2019 274
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На десяти рязанских улицах отключили горячую воду. Адреса

На десяти рязанских улицах отключили горячую воду. Адреса

В среду, 7 августа, в Рязани отключили горячую воду на десяти улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Горячей воды не будет до 20 августа по адресам:

  • улица 2-й Бульварный проезд, дома №№ 2, 4, 6, 8;
  • улица Большая, дома №№ 100, 104 корпус 2, 106, 90, 90 корпус 1, 92, 94 корпус 1, 98;
  • улица Зеленая, а №№17, 19, 21, 23;
  • улица Зубковой, дома №№ 1, 10а, 10 В, 12, 14, 16/36, 17, 17 В, 17 г (детский сад №25), 17 корпус 1, 17 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19, 19а, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 2, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22а (школа №51), 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 23а (детский сад №149), 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26, 26б (детский сад №157), 26 В (детский сад №7 (30), 26 корпус 1, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 28, 28 корпус 1, 29 (школа №71), 29 корпус 1, 2а (детский сад №121), 2 корпус 2, 3, 30, 30б, 30 В, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30 строение 2, 31, 31а, 31 корпус 2, 33, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4а (детский сад№118), 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 6, 6а, 6 корпус 1;
  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 34а, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 38, 38б (школа №59), 38 корпус 1, 40, 40а (детский сад№150), 40 корпус 1, 40 корпус 2, 42, 42 корпус 1, 44, 44 корпус 1, 46, 48, 48а (детский сад№138), 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 50, 50а (детский сад№147), 50б, 52, 52б, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56, 56 корпус 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 1/7, 10, 12, 14/16, 15, 15 корпус 1, 16, 16а, 17, 17а (детский сад№131), 17 корпус 2, 18, 19, 19 корпус 1, 20, 21, 21а, 22, 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 29, 3, 30, 30б (школа №68), 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 31, 31 корпус 1, 32, 32а, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 33, 33а, 33 В, 33 г, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33 корпус 6, 34, 34а, 34 корпус 1, 34 корпус 4, 35, 35а, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38а (детский сад№142), 38 корпус 1, 38 корпус 2, 4, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3, 42а, 42б, 42 В, 42 г, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 4 корпус 1, 50, 50 корпус 1, 50 корпус 2, 50 корпус 3, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 56 корпус 1, 58, 58а, 58 корпус 1, 58 корпус 1, 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6, 58 корпус 7, 5 корпус 1, 60, 6а (школа №31), 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2;
  • улица Советской Армии, дома №№ 1/34, 10, 10а (детский сад№112), 11, 12, 13, 14/9, 15, 15а (школа №62), 17, 17а (детский сад№140), 17 корпус 1, 18, 19/9, 2, 20, 20а (детский сад№130), 21, 22, 24, 24 корпус 1 (школа №9), 26, 26 корпус 1, 28/7, 2 корпус 1, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5 (детский сад№117), 4, 4 корпус 1, 5, 5а (детский сад№125), 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 8, 8а (детский сад№4), 9;
  • улица Тимакова, дома №№ 10, 11, 12, 12 корпус 1, 13, 14, 15/23, 16, 18, 18 корпус 1, 2, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26, 28, 28 корпус 1, 3, 30, 30 корпус 1, 34, 4, 5, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7 (школа №67), 8, 18 корпус 1, 9 (школа №63);
  • улица Тимуровцев, дома №№1, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1, 2, 3, 4 (школа №50), 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3;
  • улица Шереметьевский проезд, дома №№ 12, 14, 16, 18, 4, 8.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.


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