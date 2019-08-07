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Фото: Kinopoisk.ru
Disney планирует переснять фильм «Один дома», а также другие фильмы кинокомпании Fox. Об этом сообщил
Как сообщил гендиректор студии Роберт Айгер, картины «Ночь в музее», «Дневник слабака», «Один дома» и «Оптом дешевле» переснимут для потокового сервиса Disney +.
Отмечается, что «Один дома» может стать самостоятельным фильмом или сериалом.
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