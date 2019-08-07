Дело рязанца, убившего мать из-за наследства, передали в суд

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Дело рязанца, убившего мать
По версии следствия, 20 мая пьяный мужчина пришел к матери, которая жила в Соколовке. Он начал ругаться с 80-летней женщиной из-за того, что та завещала дом не ему. Злоумышленник более 30 раз ударил ее, из-за чего пенсионерка умерла.
54-летнего мужчину будут судить по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипецкие аграрии собрали два миллиона тонн зерна
|
cледующая новость →Тамбовчанин пытался дать взятку сотруднику МЧС
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.