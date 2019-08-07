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Фото: Pixabay.com
19-летнему жителю Ряжска вынесли приговор за секс с 12-летней школьницей. Об этом
С июня по июль 2018 года молодой человек «на различных улицах города неоднократно вступил с 12-летней местной жительницей в половое сношение по обоюдному согласию, а также совершил в отношении нее развратные действия».
Рязанца признали виновным по части 3 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста») и части 2 статьи 135 УК («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Приговор вступил в силу.
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