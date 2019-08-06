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Фото: Pixabay.com
Жительница Юрьев-Польского оформила больше полусотни поддельных полисов ОСАГО. Об этом
В декабре 2018 года местная жительница не смогла получить страховые выплаты по ДТП, из-за того, что ее полис ОСАГО оказался недействительным. Она обратилась в полицию. Позже заявления подали еще несколько человек.
Оперативники установили подозреваемую. 31-летняя горожанка выступала в роли страхового агента, которым фактически с февраля 2018 года не являлась.
На жительницу Юрьев-Польского завели дело по статье 159 УК («Мошенничество»). Следователи собрали доказательства, подтверждающие ее причастность к 58 эпизодам преступлений. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 300 тысяч рублей, 200 тысяч обвиняемая возместила.
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