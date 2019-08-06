За неделю в Рязани подешевели лук, картофель и морковь. Мониторинг цен

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За неделю, с 30 июля по 5 августа, в Рязани подешевели лук репчатый (на7,8%), картофель (на 4,1%) и морковь (на 4,1%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, цены снизились на капусту белокочанную (на 3,7%), молоко 2,5-3,2 жирности (на 3,1%), помидоры (на 2,6%), рис шлифованный (на 2,1%), огурцы свежие (на 1,1%), маргарин (на 1%).
Незначительно увеличились цены на вермишель, пшено, соль поваренную пищевую, яйца куриные, масло подсолнечное, свинину.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.