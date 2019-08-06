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17:06, 6 августа 2019 383
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Владимирский автовокзал отменит десять рейсов

Владимирский автовокзал отменит десять рейсов

Владимирский автовокзал отменит десять междугородних рейсов в Москву, Рязань, Иваново и Нижний Новгород. Объявление опубликовали на сайте объединения автовокзалов и автостанций региона.

С 11 августа пассажирам не будут продавать билеты на рейсы:

  • «Владимир — Вязники» отправлением с Владимирского автовокзала в 08:15.
  • «Вязники — Москва» отправлением с Вязниковской автостанции в 12:20, с Владимирского автовокзала в 14:20, с Покровского кассового пункта в 16:12.

С 12 августа отменят рейсы:

  • «Владимир — Иваново» отправлением с Владимирского автовокзала в 7:50 по понедельникам, в 8:20 со вторника по субботу, отправлением с Суздальской автостанции в 08:45 по понедельникам, 09:15 со вторника по субботу;
  • «Владимир — Иваново» отправлением с Владимирского автовокзала в 16:15, отправлением с Суздальской автостанции в 17:10;
  • «Владимир — Иваново» отправлением с Владимирского автовокзала в 18:45 по пятницам и воскресеньям, отправлением с Суздальской автостанции в 19:40 по пятницам и воскресеньям;
  • «Владимир — Москва через Юрьев-Польский» отправлением с Владимирского автовокзала в 08:50, с Юрьев-Польской автостанции 10:30;
  • «Владимир — Нижний Новгород» отправлением с Владимирского автовокзала в 10:45, с Вязниковской автостанции в 12:45;
  • «Нижний Новгород — Владимир» отправлением с Вязниковской автостанции в 19:10;
  • «Владимир — Рязань» отправлением с Владимирского автовокзала в 07:50 со вторника по четверг;
  • «Иваново — Рязань» отправлением с Суздальской автостанции в 06:20 с пятницы по понедельник, с Владимирского автовокзала в 07:50 с пятницы по понедельник.

Причина отмены рейсов не указывается.


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