Вечером в среду рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Адреса

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Вечером в среду, 7 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за ремонта на водопроводе с 19:00 7 августа до 7:00 8 августа воды не будет в Октябрьском районе по следующим адресам:
Касимовское шоссе, дома с 1/34 по 56 корпус 1, 40-а (детсад №150), 48-а (детсад №138), 50-а (детсад №147), 38-б (школа №59);
улица Тимуровцев, дома с 1 по 12/1, 4 (школа №50);
улица Советской Армии, дома с 2 по 28/7 (четная сторона), дома с 3 по 19/9 (нечетная сторона), дома 8-а (детсад №4), 10-а (детсад №112), 3 корпус 5 (детсад №117), 5-а (детсад №125), 20-а (детсад №130), 17-а (детсад №140), 24 корпус 1 (школа №9), 15-а (школа №62);
улица Тимакова, дома с 2 по 30 (четная сторона), дома с 1 по 15/23 (нечетная сторона), дома 9 (школа №63), 7 (школа №67), 15/23;
улица Новоселов, дома с 1/7 по 37 корпус 2 (нечетная сторона), дома с 4 по 40 корпус 3 (четная сторона), дома 17-а (детсад №131), 38-а (детсад №142), 6-а (школа №31), 17 корпус 1 (школа №72), 30-б (школа №68), 33-а, 32-а;
улица Зубковой, дома 2 корпус 2, 4 корпус 1, 6 корпус 1, 2-а (детсад №121);
улица Полевая;
улица Большая;
улица Старое Село;
улица Боголюбова;
улица Макаренко;
улица Белинского;
улица Есенина, дома с 37/2 по 71 (с корпусами и буквами);
улица Маяковского, дома с 1 по 11, дома с 2/6 по 10;
улица Колхозная, дома с 1/3 по 16 (с корпусами и буквами);
проезд Машиностроителей, дома с 1/8 по 11/9, дома с 2/6 по 14/7 (с корпусами и буквами);
улица Горького, дома с 10 по 22, дома с 1 по 11 (с корпусами и буквами);
улица Новая, дома с 15/2 по 69/12, дома с 108/13 по 110;
улица Верхняя (все дома включительно);
площадь Театральная, дома 4, 7-а;
улица Циолковского, дома с 2/6 по 18/6, дома с 1 по 13 (с корпусами и буквами);
улица Урицкого, дома с 3 по 11/61, дома 2-в (с корпусами и буквами);
улица Электрозаводская, дом 87;
улица Радиозаводская, дома 8, 35;
3-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно);
4-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно);
5-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно);
6-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно).
Кроме того, подачу холодной воды снизят в Советском районе по следующим адресам:
улица Новая;
улица Электрозаводская (вся улица полностью), дом 52 (МУП «Детское питание»);
улица Радиозаводская;
улица 8-е Марта;
улица Совхозная;
1-й Совхозный проезд;
улица Гражданская;
улица Урицкого (вся улица полностью), дом 23-а (детсад №2);
улица Быстрецкая (вся улица полностью), дом 20 корпус 2 (частный детсад);
улица Кальная (вся улица полностью), дома 22 корпус 1 (детсад №41), 11 (детсад №26);
улица Окская;
Касимовское шоссе;
улица Есенина (вся улица полностью), дома 58 (детсад №60), 17 (больница №4);
улица Грибоедова;
улица Фурманова;
улица Затинная (вся улица полностью), дома 34 (детсад №119), 21 (православная гимназия);
улица Рыбацкая (вся улица полностью), дом 4 (детсад №66);
улица Лесопарковая;
улица Окское шоссе;
улица проезд Речников;
улица проезд Грибоедова;
Солотчинское шоссе;
площадь Театральная, дома 1, 3, 5;
улица Полевая;
улица Яхонтова (вся улица полностью), дом 3 (детсад №141);
улица Маяковского;
улица Фрунзе;
улица Введенская;
улица Вознесенская;
улица Либкнехта;
улица Свободы (от улицы Щедрина до Торгового городка);
улица Скоморошинская (вся улица полностью), дом 4 (детсад №8);