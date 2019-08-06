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17:07, 6 августа 2019 244
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Вечером в среду рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Адреса

Вечером в среду рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Адреса

Вечером в среду, 7 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 19:00 7 августа до 7:00 8 августа воды не будет в Октябрьском районе по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома с 1/34 по 56 корпус 1, 40-а (детсад №150), 48-а (детсад №138), 50-а (детсад №147), 38-б (школа №59);
  • улица Тимуровцев, дома с 1 по 12/1, 4 (школа №50);
  • улица Советской Армии, дома с 2 по 28/7 (четная сторона), дома с 3 по 19/9 (нечетная сторона), дома 8-а (детсад №4), 10-а (детсад №112), 3 корпус 5 (детсад №117), 5-а (детсад №125), 20-а (детсад №130), 17-а (детсад №140), 24 корпус 1 (школа №9), 15-а (школа №62);
  • улица Тимакова, дома с 2 по 30 (четная сторона), дома с 1 по 15/23 (нечетная сторона), дома 9 (школа №63), 7 (школа №67), 15/23;
  • улица Новоселов, дома с 1/7 по 37 корпус 2 (нечетная сторона), дома с 4 по 40 корпус 3 (четная сторона), дома 17-а (детсад №131), 38-а (детсад №142), 6-а (школа №31), 17 корпус 1 (школа №72), 30-б (школа №68), 33-а, 32-а;
  • улица Зубковой, дома 2 корпус 2, 4 корпус 1, 6 корпус 1, 2-а (детсад №121);
  • улица Полевая;
  • улица Большая;
  • улица Старое Село;
  • улица Боголюбова;
  • улица Макаренко;
  • улица Белинского;
  • улица Есенина, дома с 37/2 по 71 (с корпусами и буквами);
  • улица Маяковского, дома с 1 по 11, дома с 2/6 по 10;
  • улица Колхозная, дома с 1/3 по 16 (с корпусами и буквами);
  • проезд Машиностроителей, дома с 1/8 по 11/9, дома с 2/6 по 14/7 (с корпусами и буквами);
  • улица Горького, дома с 10 по 22, дома с 1 по 11 (с корпусами и буквами);
  • улица Новая, дома с 15/2 по 69/12, дома с 108/13 по 110;
  • улица Верхняя (все дома включительно);
  • площадь Театральная, дома 4, 7-а;
  • улица Циолковского, дома с 2/6 по 18/6, дома с 1 по 13 (с корпусами и буквами);
  • улица Урицкого, дома с 3 по 11/61, дома 2-в (с корпусами и буквами);
  • улица Электрозаводская, дом 87;
  • улица Радиозаводская, дома 8, 35;
  • 3-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно);
  • 4-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно);
  • 5-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно);
  • 6-й проезд Новой (частный сектор, все дома включительно).

Кроме того, подачу холодной воды снизят в Советском районе по следующим адресам:

  • улица Новая;
  • улица Электрозаводская (вся улица полностью), дом 52 (МУП «Детское питание»);
  • улица Радиозаводская;
  • улица 8-е Марта;
  • улица Совхозная;
  • 1-й Совхозный проезд;
  • улица Гражданская;
  • улица Урицкого (вся улица полностью), дом 23-а (детсад №2);
  • улица Быстрецкая (вся улица полностью), дом 20 корпус 2 (частный детсад);
  • улица Кальная (вся улица полностью), дома 22 корпус 1 (детсад №41), 11 (детсад №26);
  • улица Окская;
  • Касимовское шоссе;
  • улица Есенина (вся улица полностью), дома 58 (детсад №60), 17 (больница №4);
  • улица Грибоедова;
  • улица Фурманова;
  • улица Затинная (вся улица полностью), дома 34 (детсад №119), 21 (православная гимназия);
  • улица Рыбацкая (вся улица полностью), дом 4 (детсад №66);
  • улица Лесопарковая;
  • улица Окское шоссе;
  • улица проезд Речников;
  • улица проезд Грибоедова;
  • Солотчинское шоссе;
  • площадь Театральная, дома 1, 3, 5;
  • улица Полевая;
  • улица Яхонтова (вся улица полностью), дом 3 (детсад №141);
  • улица Маяковского;
  • улица Фрунзе;
  • улица Введенская;
  • улица Вознесенская;
  • улица Либкнехта;
  • улица Свободы (от улицы Щедрина до Торгового городка);
  • улица Скоморошинская (вся улица полностью), дом 4 (детсад №8);
  • Торговый городок.

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