В электричке Москва-Рязань скончался пассажир

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В электричке Москва-Рязань на станции «Выхино» скончался пассажир. Передает
Сообщение о происшествии в линейный отдел поступило от машиниста.
«Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за случившегося произошла задержка электропоезда. Она составила 50 минут.
В настоящее время движение электропоездов восстановлено.
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