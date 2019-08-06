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11:53, 6 августа 2019 156
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Бывшей главе Карабанова вынесли приговор за поездку в Турцию в рабочее время

Бывшей главе Карабанова вынесли приговор за поездку в Турцию в рабочее время

Фото: Pixabay.com

Бывшей главе Карабанова вынесли приговор за поездку в Турцию в рабочее время. Об этом сообщил владимирский следком.

Суд установил, что в июне 2018 года обвиняемая вступила в должность главы администрации муниципального образования. В середине августа она на десять дней отправилась Турцию без документального оформления и разрешения главы города. Следователи уточнили, что за границей сити-менеджер отмечала день рождения.

«Подчиненному работнику чиновница дала указание в табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы проставить заведомо ложные сведения об исполнении должностных обязанностей в период ее отсутствия на работе», — добавили в следкоме.

Обвиняемая незаконно получила более 16 тысяч рублей. В апреле правоохранители узнали о преступлении. В этом же месяце чиновница добровольно сложила полномочия.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение вверенного имущества») и части 1 статьи 292 УК («Служебный подлог»).

В ходе следствия обвиняемая, ныне пенсионер, возместила ущерб. Суд на два года запретил ей замещать определенных должности в органах местного самоуправления и оштрафовал на 50 тысяч рублей.


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