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Фото: Pixabay.com
Бывшей главе Карабанова вынесли приговор за поездку в Турцию в рабочее время. Об этом
Суд установил, что в июне 2018 года обвиняемая вступила в должность главы администрации муниципального образования. В середине августа она на десять дней отправилась Турцию без документального оформления и разрешения главы города. Следователи уточнили, что за границей сити-менеджер отмечала день рождения.
«Подчиненному работнику чиновница дала указание в табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы проставить заведомо ложные сведения об исполнении должностных обязанностей в период ее отсутствия на работе», — добавили в следкоме.
Обвиняемая незаконно получила более 16 тысяч рублей. В апреле правоохранители узнали о преступлении. В этом же месяце чиновница добровольно сложила полномочия.
На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение вверенного имущества») и части 1 статьи 292 УК («Служебный подлог»).
В ходе следствия обвиняемая, ныне пенсионер, возместила ущерб. Суд на два года запретил ей замещать определенных должности в органах местного самоуправления и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
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