За неделю в Рязанской области ликвидировали 49 пожаров

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С 29 июля по 4 августа в Рязанской области ликвидировали 49 пожаров. Об этом сообщила
Отмечается, что 35 из 49 оказались возгораниями травы и мусора.
В результате техногенных пожаров огнем уничтожено и повреждено 17 строений.
Погибших и пострадавших нет.
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