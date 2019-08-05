В Рязанской области задержали осужденного за убийство, скрывавшегося от полиции

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области задержали 53-летнего мужчину, которого ранее осудили за убийство. После освобождения из колонии он попытался скрыться от полиции, сообщила
С октября 2018 года житель Спасского района перестал отмечаться в отделе и переехал, не уведомив об этом правоохранителей.
«На розыск злоумышленника были ориентированы все территориальные отделы полиции Рязанской области», — говорится в сообщении. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 314.1 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Тульской области до смерти избил собутыльника
|
cледующая новость →Рязанскую воспитательницу зарезал муж
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.