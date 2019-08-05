В центре Тулы мужчина расстрелял автомобиль

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В воскресенье, 4 августа, на перестке улиц Халтурина и Демонстрации мужчина, предположительно, из пневматического оружия расстрелял автомобиль «ВАЗ-2115». После этого он скрылся с места происшествия. Об этом сообщил интернет-портал «
В полиции изданию сообщили, что участники происшествия установлены. По предварительным данным, стрелок повредил чужой автомобиль из-за ревности.
В результате стрельбы никто не пострадал.
Фото интернет-портала «Тульские новости»
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