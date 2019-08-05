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Пьяный рязанец едва не задушил жену. Об этом сообщила
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о конфликте в одном из домов в селе Заречье Спасского района.
Стражи порядка выяснили, что 57-летний местный житель вернулся домой в нетрезвом состоянии. Его 55-летней супруге это не понравилось и она высказала мужу свои претензии.
«Разгорелась ссора, во время которой мужчина пригрозил задушить жену. Ее родственница, которая была рядом, испугалась и вызвала полицию, которая стабилизировала опасную ситуацию», — отметили в пресс-службе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.