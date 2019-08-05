Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первую в Центральной России цифровую подстанцию

В Белгородской области торжественно открыли подстанцию 35/10 кВ «Никольское». Она стала первой цифровой подстанцией на территории Центрального региона России.

«Подстанция „Никольское“ — один из самых современных энергообъектов в России, — рассказали в пресс-службе компании. — В рамках концепции цифровой трансформации центр питания реконструирован с применением международных стандартов МЭК 61850. Программные комплексы на микропроцессорной элементной базе интегрированы с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступают по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями филиала. При этом диспетчер не только наблюдает за технологическими процессами, но и обеспечивает удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА. Введение цифровых технологий позволит существенно повысить качество электроснабжения потребителей».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поблагодарил энергетиков «Россети Центр» и лично гендиректора Игоря Маковского за то, что Белгородскую область выбрали в качестве пилотного региона для цифровой трансформации.

«Белгородская область активно развивается, здесь строятся новые предприятия, реализуются программы жилищного строительства. И очень важно, что энергетики стремится удовлетворить растущие потребности региона в новой мощности, инвестируют в новую, высокотехнологичную сетевую инфраструктуру. Мы благодарим „Россети Центра“ за сотрудничество и надеемся, что оно и в дальнейшем будет развиваться так же плодотворно», — подчеркнул глава региона.

«Белгородская область — это эталонный регион, по многим показателям передовой, открытый ко всему новому и прогрессивный. Объем и параметры нашего сотрудничества в рамках концепции цифровой трансформации четко зафиксированы соглашением о взаимодействии, где, в том числе, отражены пожелания руководства региона заверить процесс цифровизации всех подстанций в течение трех лет. Мы намерены приложить все усилия для его полной и своевременной реализации. Для этого у нас все необходимые силы, ресурсы и компетенции», — сказал гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Уже до конца 2019 года компания реализует в регионе еще целый ряд не имевших ранее аналогов в Центральной России проектов. В их числе — Единый центр управления сетями «Белгородэнерго», оснащение всей спецтехники и автотранспорта энергетиков системой ГЛОНАСС, реализация проекта «Цифровой РЭС» на базе Борисовского РЭС.

В общей сложности на цифровизацию электросетевого комплекса Белгородской области «Россети Центр» направит более 7 миллиардов рублей.