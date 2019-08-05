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Досрочное голосование на выборах в Калужской области начнется в конце августа. Об этом сообщил интернет-портал «
8 сентября пройдут выборы в шести муниципальных образованиях Калужской области — Калуге, Боровском, Перемышльском, Юхновском, Ульяновском и Бабынинском районах.
С 28 августа по 7 сентября состоится досрочное голосование для тех, кто не может прийти на избирательные участки 8 сентября. Первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов добавил также, что гражданам следует проявить активность и не игнорировать выборы.
«Явка — очень важный элемент, отражающий отношение населения к власти и к необходимости решения тех задач, которые ставятся перед представителями народа, которым делегированы соответствующие полномочия. В данном случае, это депутатские мандаты. Поэтому всех приглашаю прийти на выборы», — призвал избирателей Дмитрий Денисов, первый заместитель губернатора Калужской области.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.