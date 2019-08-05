Директор Болоньской школы пожаловалась на медленную работу подрядчиков

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В Клепиковском районе впервые за 43 года ремонтируют Болоньскую школу. В пятницу, 2 августа, руководитель «
Директора Валентина Павлова рассказала, что по нацпроекту «Образование» на масштабную реконструкцию направили более пяти млн рублей. На эти средства в школе должны обновить систему отопления, отремонтировать входную группу и заменить более 60 окон в столовой и учебных кабинетах
«Тендер на проведение работ выиграли четыре подрядчика, и только один из них выполняет контракт добросовестно, ответственно и в срок. Но у него объем самый маленький — замена девяти оконных блоков», — отметила Валентина Павлова.
К другим трем организациям у директора школы есть нарекания. «Подрядчики, которые занимаются входной группой, работают хуже всего — начали и перестали. С заменой системы отопления тоже ряд проблем. С 1 июля приступили к работе, сделали только демонтаж сделали, очень медленно работают. Окна только завезли, но эти рабочие обещают сделать все вовремя», — пояснила она.
О проблеме знают и в поселковой, и в районной администрации. По словам Константина Макарова, проведение капремонта находится на особом контроле.
«Мы общались со всеми подрядчиками, которые работают на этом объекте. По их заверениям, нарушения сроков контракта не будет», — добавил он.
Михаил Кривцов заметил, что необходимо законодательно разработать механизм воздействия на недобросовестных исполнителей, которые демпингуют, чтобы выиграть тендер.
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