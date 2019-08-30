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В Шилове за ограбление пенсионерки задержали вора-рецидивиста. Об этом сообщил
В полицию обратилась 64-летняя жительница поселка Шилово, которая сообщила, что у нее пропал газовый котел, хранившийся в коридоре общежития у комнаты ее сына. Котел был новый.
Котел удалось найти в пункте приема вторсырья.
Его сдал 30-летнего жителя поселка. Ранее его судили за кражи и грабеж. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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