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17:35, 30 августа 2019 58
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В Липецке завершили расследование дела о гибели пенсионерки после падения снежной глыбы

В Липецке завершили расследование дела о гибели пенсионерки после падения снежной глыбы

Фото: Pixabay.com

В Липецке завершили расследование дела о гибели пенсионерки после падения снежной глыбы. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Вечером 4 февраля с дома № 94 на улице Депутатской на горожанку упал лед и снег. 78-летняя женщина на следующий день умерла от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.

Следователи установили, что глыба упала с балкона квартиры не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома. Козырек установили без разрешений. О необходимости его демонтировать обвиняемого неоднократно предупреждали.

«Зная о наличии на козырьке балкона снега и наледи, осознавая реальную возможность их схода на находящуюся под его балконом пешеходную дорожку обвиняемый не обеспечил уборку снега и наледи с козырька балкона вышеуказанной квартиры безопасным способом», — добавили в следкоме.

Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») направили в суд.


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