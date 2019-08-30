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Фото: Pixabay.com
В Липецке завершили расследование дела о гибели пенсионерки после падения снежной глыбы. Об этом
Вечером 4 февраля с дома № 94 на улице Депутатской на горожанку упал лед и снег. 78-летняя женщина на следующий день умерла от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.
Следователи установили, что глыба упала с балкона квартиры не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома. Козырек установили без разрешений. О необходимости его демонтировать обвиняемого неоднократно предупреждали.
«Зная о наличии на козырьке балкона снега и наледи, осознавая реальную возможность их схода на находящуюся под его балконом пешеходную дорожку обвиняемый не обеспечил уборку снега и наледи с козырька балкона вышеуказанной квартиры безопасным способом», — добавили в следкоме.
Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») направили в суд.
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