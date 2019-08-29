Жителя Александровского района задержали за подозрение в контрабанде сильнодействующих веществ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Александровском районе 25-летнего жителя поселка Балакирево задержали за подозрение в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщила
У мужчины изъяли посылку, полученную с территории одного из зарубежных государств. Внутри пакета оказались ампулы с жидкостью.
Результаты исследования подтвердили, что в смеси содержался тестостерон.
Ввоз этого вещества осуществляется только по лицензиям, которые отсутствовали у фигуранта.
Выяснилось, что местный житель заказал препарат через интернет и планировал использовать для личного потребления.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ рязанской пенсионерки украли телефон в торговом центре
|
cледующая новость →Жительница Шилова зарезала мужчину, защищая мужа
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.