В Липецке дважды ограничат продажу алкоголя из-за митингов

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В Липецке дважды ограничат розничную торговлю алкоголем. Об этом сообщил
Продажу алкоголя ограничат из-за митингов.
Первый пройдет пятницу, 30 августа, с 16:00 до 18:00 у дома №54а по улице Космонавтов. Там митинг пройдет на площади у областного центра культуры, народного творчества и кино.
Еще один митинг пройдет 3 сентября с 10:00 до 13:00 на улице Ленина в детском парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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