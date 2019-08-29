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13:40, 29 августа 2019 269
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В Липецке дважды ограничат продажу алкоголя из-за митингов

В Липецке дважды ограничат продажу алкоголя из-за митингов

В Липецке дважды ограничат розничную торговлю алкоголем. Об этом сообщил LipetskMedia.

Продажу алкоголя ограничат из-за митингов.

Первый пройдет пятницу, 30 августа, с 16:00 до 18:00 у дома №54а по улице Космонавтов. Там митинг пройдет на площади у областного центра культуры, народного творчества и кино.

Еще один митинг пройдет 3 сентября с 10:00 до 13:00 на улице Ленина в детском парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.


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