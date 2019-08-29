В Калужской области на пожаре погибли два человека

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В среду, 28 августа, в деревне Антоново Дзержинского района загорелся частный жилой дом. Об этом сообщила
На пожаре погибли двое мужчин. Следователи начали проверку по факту произошедшего.
По предварительной информации, сгоревший дом был в полуразрушенном состоянии. Проживавшие там мужчины освещали помещение керосиновой лампой, готовили еду на походной газовой плитке и костре, злоупотребляли спиртным.
Обстоятельства происшествия, а также причина пожара и смерти людей устанавливаются.
Следователи назначили необходимые экспертные исследования.
По предварительной информации, в доме загорелась походная газовая плитка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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