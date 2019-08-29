Глава ГИБДД предложил ограничить скорость автомобилей с детьми

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Глава ГИБДД Михаил Черников предложил ограничить скорость автомобилей с детьми. Об этом сообщил
На данный момент Правительство и ГИБДД прорабатывает ряд мер для сокращения числа аварий с несовершеннолетними. Главные из них — ужесточение санкций за перевозку детей без автокресел, усиление пропаганды в соцсетях, введение новых отягчающих обстоятельств для виновников ДТП с жертвами и ограничение скорости для автомобилей, в салоне которых находится несовершеннолетний.
«Если за городом скорость 90 километров в час, а на автомагистралях 110 километров в час, то, возможно, эти цифры снизят на 20 единиц, если водитель перевозит ребенка» — сказал Михаил Черников.
Законопроект находится на стадии подготовки.
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