Жительница Арсеньевского района украла деньги у 86-летней пенсионерки

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Жительница Арсеньевского района украла деньги у 86-летней женщины. Об этом сообщил
Пенсионерка заметила пропажу 40 тысяч рублей и обратилась в полицию.
Как рассказала пострадавшая, о месте хранения денег могла знать проживающая поблизости 46-летняя ранее судимая женщина. Она имела возможность войти в дом и забрать деньги.
Позже эта версия получила подтверждение.
Возбуждено уголовное дело.
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