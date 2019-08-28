Мединский поддержал реставрацию рязанского драмтеатра

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Министр культуры России Владимир Мединский поддержал предложение о реставрации рязанских драмтеатра и ТЮЗа. Об этом на
Глава региона добавил, что на встрече с Мединским также обсудили строительство домов культуры в районах области, реконструкцию действующих учреждений.
«Среди важных для нас культурных центров — художественный музей имени Пожалостина. Сошлись во мнении, что его реставрация позволит увеличить посещаемость музея», — написал Любимов.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.