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19:11, 28 августа 2019 556
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Мединский поддержал реставрацию рязанского драмтеатра

Мединский поддержал реставрацию рязанского драмтеатра

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал предложение о реставрации рязанских драмтеатра и ТЮЗа. Об этом на странице «ВКонтакте» написал губернатор Николай Любимов.

Глава региона добавил, что на встрече с Мединским также обсудили строительство домов культуры в районах области, реконструкцию действующих учреждений.

«Среди важных для нас культурных центров — художественный музей имени Пожалостина. Сошлись во мнении, что его реставрация позволит увеличить посещаемость музея», — написал Любимов.

Фото со страницы губернатора «ВКонтакте»


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