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14:12, 27 августа 2019 138
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Владимирскую свинобойню оштрафовали на санитарные нарушения

Владимирскую свинобойню оштрафовали на санитарные нарушения

Владимирскую свинобойню оштрафовали на санитарные нарушения. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по региону.

Специалисты провели МПК «Турмясово». Предприятие занимается убоем свиней и оптовой продажей мяса.

Проверяющие выяснили, что средства для дезинфекции хранят в открытом доступе, а у емкости для сбора непищевых отходов нет крышки. Кроме того, при передвижении по подвесным путям туши соприкасаются друг с другом.

«Турмясово» оштрафовали на десять тысяч рублей по части 1 статьи 10.6. КоАП. Постановление вступило в законную силу.


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