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Владимирскую свинобойню оштрафовали на санитарные нарушения. Об этом
Специалисты провели МПК «Турмясово». Предприятие занимается убоем свиней и оптовой продажей мяса.
Проверяющие выяснили, что средства для дезинфекции хранят в открытом доступе, а у емкости для сбора непищевых отходов нет крышки. Кроме того, при передвижении по подвесным путям туши соприкасаются друг с другом.
«Турмясово» оштрафовали на десять тысяч рублей по части 1 статьи 10.6. КоАП. Постановление вступило в законную силу.
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