В Липецкой области «Тойота» врезалась в подростка на мопеде

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В Чаплыгинском районе Липецкой области Toyota врезалась в подростка на мопеде. Об этом
Авария произошла в понедельник, 26 августа, в 23:00 на дороге Чаплыгин — Лев-Толстой. Предварительно, 26-летний водитель Toyota врезался в ехавший в попутном направлении мопед, за рулем которого был 17-летний юноша.
Травмы получила 16-летняя пассажирка мопеда. Ее госпитализировали.
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