Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

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Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов. Об этом передает
Систему планируют усовершенствоать для «сокращения авиационных событий».
Предложения разработали совместно с другими ведомствами.
Помимо этого, после
Предложения рассмотрят в конце сентября.
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