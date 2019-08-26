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Фото: Freeimages.com
Житель Сараевского района по-соседски предложил пенсионерке помощь и украл из ее мебели деньги. Об этом сообщила
В полицию обратилась 78-летняя жительница села Борец, у которой из дома пропали 11 тысяч рублей.
Оперативники узнали у пострадавшей, что недавно к ней приходил 32-летний сосед, который предложил помощь в хозяйственных делах.
Он видел, как женщина пересчитывала сбережения и убирала их «в надежное место».
«Она поблагодарила за заботу, но сказала, что срочных дел нет, и предложила чаю. Гость не отказался и, пока хозяйка вышла на кухню собирать чай, незаметно забрал из „тайника“ деньги», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что мужчина потратил их на спиртное и бензин.
Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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