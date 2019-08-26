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13:43, 26 августа 2019 82
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Житель Сараевского района по-соседски предложил пенсионерке помощь и украл из ее мебели деньги

Житель Сараевского района по-соседски предложил пенсионерке помощь и украл из ее мебели деньги

Фото: Freeimages.com

Житель Сараевского района по-соседски предложил пенсионерке помощь и украл из ее мебели деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 78-летняя жительница села Борец, у которой из дома пропали 11 тысяч рублей.

Оперативники узнали у пострадавшей, что недавно к ней приходил 32-летний сосед, который предложил помощь в хозяйственных делах.

Он видел, как женщина пересчитывала сбережения и убирала их «в надежное место».

«Она поблагодарила за заботу, но сказала, что срочных дел нет, и предложила чаю. Гость не отказался и, пока хозяйка вышла на кухню собирать чай, незаметно забрал из „тайника“ деньги», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчина потратил их на спиртное и бензин.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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