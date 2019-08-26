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15:02, 26 августа 2019 148
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В Рязанской области установили памятник на месте первой победы русских над Золотой Ордой

В Рязанской области установили памятник на месте первой победы русских над Золотой Ордой

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанской области установили памятник на месте первой победы русских над Золотой Ордой. Знак в селе Глебово Путятинского района открыли в субботу, 24 августа, сообщает издательство «Пресса».

В церемонии участвовали глава районной администрации Валерий Рябков и профессор кафедры истории Рязанского госуниверситета имени Есенина Александр Агарев.

В честь победивших в битве у Шишевского леса (1365 год) князей Олега Рязанского, Владимира Пронского и Тита Козельского посадили дубы.


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