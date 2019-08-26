В Рязани задержали мужчину, похитившего в Дягилеве мопед и скутер

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Вечером в четверг, 22 августа, в Дягилеве неизвестный похитил у местного жителя мопед, скутер и мойку высокого давления «Керхер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место происшествия и опросили очевидцев, чтобы выяснить приметы злоумышленника.
Росгвардейцы осмотрели ближайшую территорию и увидели мужчину, подходившего под описание.
Подозреваемого задержали и передали полиции. Похищенное изъяли и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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