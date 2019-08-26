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10:02, 26 августа 2019 260
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В Рязани задержали мужчину, похитившего в Дягилеве мопед и скутер

В Рязани задержали мужчину, похитившего в Дягилеве мопед и скутер

Вечером в четверг, 22 августа, в Дягилеве неизвестный похитил у местного жителя мопед, скутер и мойку высокого давления «Керхер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место происшествия и опросили очевидцев, чтобы выяснить приметы злоумышленника.

Росгвардейцы осмотрели ближайшую территорию и увидели мужчину, подходившего под описание.

Подозреваемого задержали и передали полиции. Похищенное изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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