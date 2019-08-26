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В центре Рязани намерены построить еще один дом. Проект межевания территории в районе дома №74-б на улице Свободы опубликовали на сайте мэрии.
Согласно документации, новое здание появится на углу улиц Свободы и Маяковского.
Территория площадью 0,23 га входит в программу развития застроенных территорий, которая предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов и новое строительство на их месте.
На площадке располагается небольшой сквер и двухэтажный кирпичный дом 1953 года постройки.
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