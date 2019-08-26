Низкий рост доходов россиян обеспокоил Путина

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Фото: Kremlin.ru
Низкий рост доходов россиян обеспокоил Владимира Путина. Стенограмму совещания президента по экономическим вопросам опубликовали на
Президент отметил, что инфляция приближается к целевому ориентиру.
«Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», — заявил он.
Путин оказался также недоволен темпами роста экономики страны. На встрече президент говорил о факторах, влияющих на промышленный рост, и ситуации в реальном секторе экономики.
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